REGIONALI CALABRIA, OCCHIUTO A VALANGA SU TRIDICO. IL CENTRODESTRA DISTRUGGE I SOGNI DEL CAMPO LARGO

18:19 – “Sono orgoglioso della prova di maturita’ dimostrata dai calabresi”. A dirlo Roberto Occhiuto (Forza Italia), commentando dal quartier generale di Gizzeria (Catanzaro) i dati che lo vedono riconfermato presidente della Regione Calabria. “In un paese civile – ha aggiunto Occhiuto – nessuno si dimette per un avviso di garanzia, non vorrei che il mio gesto fosse male interpretato. Ho gia’ detto che e’ giusto che ogni potere dello Stato faccia il proprio lavoro, ma troppo spesso le inchieste giudiziarie sono strumentalizzate per sconfiggere chi elettoralmente non si riesce a configgere”.