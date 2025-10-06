REGIONALI CALABRIA, OCCHIUTO A VALANGA SU TRIDICO. IL CENTRODESTRA DISTRUGGE I SOGNI DEL CAMPO LARGO

Roberto Occhiuto vince nettamente le elezioni regionali in Calabria. Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, è staccato di molti punti. Fuori dai giochi Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare.
18:17 – “Siamo diversi dai nostri alleati ma combattiamo battaglie insieme. Forza Italia è una forza liberale ed europeista”. Così il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani in collegamento con il Tg La7 dalla Calabria. A chi chiede se alla candidatura di Edmondo Cirielli possa corrispondere un ruolo di sottosegretario per Forza Italia, risponde: “Non è questione di equilibri o poltrone. Faremo in modo che i nostri contenuti siano sempre più determinanti nella politica di governo”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews