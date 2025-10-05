REGIONALI, TAJANI: PER FORZA ITALIA MI ASPETTO UN RISULTATO A DUE CIFRE

La coalizione di centrodestra non ha ancora ufficializzato il nome del candidato governatore che a fine novembre (il 23 e 24) dovrà sfidare, nelle elezioni regionali in Campania, l’alfiere del campo largo (o fronte progressista che dir si voglia), Roberto Fico. Ma questo evidentemente non preoccupa più di tanto il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Anzi, il numero uno della Farnesina fissa anche un obiettivo chiaro per il suo partito (che nel 2020 aveva racimolato il 5,16% dei consensi) e, di conseguenza, per chi lo guida sul territorio (vale a dire Fulvio Martusciello): «Dalla Campania mi aspetto un risultato a due cifre. Qui c’è voglia di cambiare». Tajani lo ha detto intervenendo «a sorpresa», in collegamento telefonico, durante l’assemblea degli iscritti del partito a Castelvolturno.

«Nel corso dell’incontro – spiega una nota di FI – l’amministrazione comunale al completo ha chiesto al segretario regionale Martusciello la possibilità di esprimere una candidata alle prossime elezioni regionali. La scelta è ricaduta sull’attuale assessore al Demanio del Comune, Angela Parente». Lo stesso Martusciello, dal canto suo, ha dichiarato: «Accetto la proposta», perché «è una candidatura che nasce dal territorio e rappresenta una comunità. Il padre di Angela Parente è uno storico militante di Forza Italia».