CUORE NAPOLI: SOFFRE, RIMONTA E BATTE IL GENOA

Tre punti d’oro. Gli azzurri stringono i denti e poi vincono. Il Napoli di Conte si prende altri tre punti importantissimi ribaltando il Genoa al Maradona e con un Hojlund decisivo. Una partita riaccesa nel secondo tempo dopo il vantaggio della squadra di Vieira e grazie soprattutto ai cambi di Conte.

Per la prima volta quest’anno, fa capolino il 4-3-3. Quanto tempo. Forse dalla notte dello scudetto anche se quel finale di campionato ha fatto un po’ storia a sé con un obiettivo da inseguire. Conte lascia inizialmente De Bruyne – il grande protagonista della notte Champions – in panchina e dà spazio a Neres che dal suo ingresso in campo di mercoledì contro lo Sporting ha preso fiducia e sempre più spazio nelle idee dell’allenatore.

Il gol di Ekhator spegne il primo tempo degli azzurri. Che nella ripresa cambiano tutto dopo l’infortunio di Politano e con l’ingresso in campo di De Bruyne.

Arriva subito il gol del pareggio di Anguissa con mezz’ora ancora avanti da giocare. Mezz’ora in cui gli azzurri fanno tutto: un palo, un gol annullato e poi il raddoppio decisivo ancora di Hojlund. Tre punti per continuare a sognare.