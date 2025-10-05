Marano, Giuseppe Santopaolo muore a 53 anni dopo un malore: era stato salvato in extremis a Qualiano nei giorni scorsi, si è spento in ospedale

Condividi

Si è spento oggi, presso l’ospedale di Giugliano, Giuseppe Santopaolo, 53 anni, molto conosciuto in città anche per via della storica attività di famiglia, titolare di un bar in via San Rocco. L’uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito a un grave malore che lo aveva colpito mentre faceva jogging a Qualiano.

Attimi di paura si erano vissuti proprio a Qualiano, quando Santopaolo era stato colpito da un improvviso arresto cardiaco durante una sessione di footing. A lanciare i soccorsi, in modo tempestivo, era stato il Sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che si trovava casualmente nei pressi del luogo dell’accaduto e aveva assistito in prima persona alla scena.













