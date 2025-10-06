Regionali. Centrodestra verso le scelte finali: si attende la decisione di Cirielli

Con la chiusura delle urne in Calabria prevista per oggi, il centrodestra si prepara a definire le candidature per le prossime elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia. Il momento delle decisioni finali è ormai imminente, ma tutto dipenderà dall’esito delle Regionali calabresi.
In Campania, salvo colpi di scena dell’ultima ora, sarà il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli a sfidare Roberto Fico per la conquista di Palazzo Santa Lucia. Tuttavia, lo scenario potrebbe ancora mutare nel confronto tra i leader della coalizione.
Forza Italia, infatti, osserva con attenzione il risultato in Calabria: un’affermazione significativa contro un candidato del Movimento 5 Stelle potrebbe riaccendere la tentazione di puntare su un profilo civico anche in Campania. In ogni caso, l’unico elemento che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola sarebbe un passo indietro di Cirielli.
I giochi, insomma, non sono ancora del tutto chiusi. Ma il centrodestra è pronto a far partire la campagna nei territori chiave, con lo sguardo puntato ai risultati di oggi.