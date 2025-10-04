Dolores Dori uccisa a colpi di pistola: era stata abbandonata davanti all’ospedale. Era la sorella di un pentito

Condividi

Era stata abbandonata in strada da un’auto giovedì sera, davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre ferite da arma da fuoco. Ed è lì che è morta, nella notte di venerdì, Dolores Dori, 44enne residente a Vicenza, sorella di un collaboratore di giustizia entrato recentemente nel programma di protezione. I carabinieri di Brescia, coordinati dal pm Francesca Sussarellu, indagano per omicidio, allargando lo sguardo anche anche fuori provincia, per ricostruire la vicenda. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell’ospedale di Desenzano.

Come riportato dall’edizione locale del Corriere, Dori aveva un passato legato a reati di truffa, in particolare ai danni di persone anziane, ed era già nota alle forze dell’ordine. La collaborazione del fratello con la giustizia, iniziata mentre era detenuto nel carcere di Prato, aveva portato alla luce un sistema di corruzione e traffici illeciti all’interno della struttura penitenziaria. Le rivelazioni del fratello di Dori sono state fondamentali per la maxi-inchiesta del procuratore Luca Tescaroli su cellulari e droga nelle celle dei boss mafiosi nel carcere di Prato, culminata con l’operazione di giugno 2025. Al momento, gli inquirenti non escludono che il presunto omicidio di Dolores Dori sia una ritorsione legata proprio alla decisione del fratello di collaborare con la giustizia.













