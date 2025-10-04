REGIONALI, CIRIELLI: SONO PRONTO. MA C’E’ ANCORA UN PICCOLO SPIRAGLIO PER JANNOTTI PECCI

Ma su questo indirizzo era stata bruciata una sfilza di aspiranti candidati presidenti per il centrodestra. A partire dal capo della struttura di missione della Zes unica, Giosy Romano, osteggiato subito, però, da Cirielli, in quanto considerato vicino al governatore uscente Vincenzo De Luca e al vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, di FdI. Quindi, era trapelato il nome — fino a ieri mattina molto accreditato grazie anche ai suoi eccellenti rapporti con il mondo di apparato della Chiesa cattolica — del prefetto di Napoli in carica e Gentiluomo del Papa Michele di Bari (sostenuto soprattutto da Forza Italia). Poi avevano guadagnato un po’ di campo le alternative civiche rappresentate dai rettori della Federico II e della Vanvitelli, rispettivamente Matteo Lorito e Gianfranco Nicoletti, in verità mai sospinte da un energico vento di favore. Mentre l’ipotesi del leader degli industriali napoletani, Costanzo Jannotti Pecci, non è mai tramontata del tutto. Si racconta che nelle scorse ore, dinanzi alla ipotesi di chiudere sulla candidatura del prefetto Michele di Bari, i «colonnelli» campani di Fratelli d’Italia si sarebbero irrigiditi. Ed è per questo che la scelta sarebbe ricaduta sulla piena responsabilità dei vertici regionali del partito e sul generale dell’Arma in quiescenza. «Ho sempre dato la mia disponibilità alla premier Meloni. Credo che i vertici nazionali della coalizione abbiano deciso il candidato in Campania — si è limitato a commentare Cirielli al telefono —. Qualche avvisaglia in questo senso l’avevo percepita anche ieri. Ma preferisco aspettare l’ufficializzazione. Credo che avverrà con l’indicazione dei candidati del centrodestra in Veneto e Puglia».

In verità, nel pomeriggio di ieri il tempo è trascorso nell’attesa di ricevere la designazione formale di Cirielli, dopo il rapido scambio di opinioni tra la premier Giorgia Meloni e i suoi vice: il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e della Lega, Matteo Salvini. Ma poi è apparso riprendere quota la opzione di Jannotti Pecci. Alla fine è stato rinviato tutto a lunedì, dopo il risultato della Calabria. A Nocera Inferiore, città che ha dato i natali a Cirielli, fervono i preparativi: si dice che i suoi più stretti collaboratori si stiano già organizzando per confezionare la lista del presidente. Secondo questo schema politico, che conferma l’intesa iniziale raggiunta dal centrodestra sulle Regioni al voto, la Campania resta assegnata al candidato di Fratelli d’Italia; la Puglia va a Forza Italia (in questo caso potrebbe essere il deputato Mauro D’Attis) e il Veneto ancora alla Lega (per il dopo Zaia resta favorito il fedelissimo di Salvini, Alberto Stefani, vice segretario federale). Non solo, se la traccia sarà quella indicata, l’accordo sui candidati di matrice politica finirebbe per prevalere sulla ipotesi di impegnare personalità civiche.