METEO: ANCORA DUE GIORNI DI FREDDO E PIOGGE, POI SI TORNA ALLA NORMALITA’ STAGIONALE

Da venerdì 3 ottobre, con una graduale attenuazione del vento, attenzione alle gelate tra montagna e alta collina e alle minime sui 4°C anche in pianura al Centro-Nord; sia venerdì sia sabato avremo risvegli molto frizzanti, ovviamente da piumino e da coperte di lana. Da sabato pomeriggio il passaggio russo sarà un ricordo, correnti atlantiche torneranno ad investire il nostro Paese con il loro alito più mite: si prevede un ritorno alla normalità autunnale nel weekend con l’arrivo anche di qualche pioggia tra il Nord e il Centro versante tirrenico.

Oggi, mercoledì 1 ottobre – Al Nord: molte nubi, vento di Bora, piogge sparse. Al Centro: temporali su adriatiche e Lazio; fiocchi di neve sull’Appennino; ventoso. Al Sud: rovesci e temporali in arrivo.

Domani, giovedì 2 ottobre – Al Nord: bel tempo, ma più freddo, specie al mattino. Al Centro: rovesci irregolari sulle adriatiche; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: rovesci e temporali sparsi, ventoso e freddo per il periodo.

Venerdì 3 ottobre – Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: soleggiato; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: rovesci residui, ventoso e freddo per il periodo.













