Qualiano: Operazione antimafia. Carabinieri sequestrano immobile del clan Mallardo

Importante operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. A seguito di complesse indagini coordinate dall’autorità giudiziaria i militari hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, di un immobile a Qualiano in via Luigi Pirandello 1.
Il fabbricato, dal valore di 200mila euro, era nella disponibilità di un esponente del clan Mallardo, storicamente operante a Giugliano in Campania e in diversi centri dell’area nord della provincia di Napoli.

