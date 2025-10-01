Sorrento. I deputati Costa e Auriemma (M5S) denunciano possibili condizionamenti sull’Ente e interrogano Piantedosi, ma il Prefetto di Napoli nonostante le inchieste non ha ancora nominato una commissione d’accesso. Perche?

Condividi

È stata presentata alla Camera dei Deputati un’interrogazione, a firma dei deputati Sergio Costa (M5S) e Carmela Auriemma, rivolta al Ministro dell’Interno sulla situazione del Comune di Sorrento, già sciolto nel maggio 2025 dopo l’arresto del sindaco Massimo Coppola per il “Sistema Sorrento”. L’atto richiama le dimissioni della segretaria comunale Candida Morgera e segnala la mancata demolizione di un abuso edilizio riconducibile a un pregiudicato locale con precedenti per abusi edilizi, lesioni e diffamazione. Lo stesso, indicato come figlio di un imprenditore di Castellammare di Stabia che fu indagato con l’accusa di aver riciclato i proventi di un boss del clan D’Alessandro, avrebbe esercitato pressioni e intimidazioni verso funzionari comunali, continuando a presentarsi come rappresentante di associazioni di legalità, attraverso una delega del legale rappresentante di Amalfi. Gli interroganti sottolineano inoltre la scelta del Comune di non costituirsi parte civile in un processo per diffamazione a suo carico e parlano di “indebito condizionamento” della pubblica amministrazione, chiedendo al Ministero di valutare l’attivazione delle procedure ex art. 143 TUEL, con la nomina di una Commissione d’accesso.

La Prefettura, a nostro avviso, avrebbe dovuto nominare anzitempo una commissione d’accesso e invece…

Nonostante gli elementi segnalati, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, non ha finora disposto la nomina di una Commissione d’accesso. Una decisione che solleva più di una perplessità, se si considera che la misura è preventiva e serve proprio a verificare eventuali condizionamenti mafiosi o indebite pressioni sugli organi comunali. Certo, quello che segnalano Costa e Auriemma, ha una valenza, ma vi è molto dell’altro.

Nell’inchiesta sul sistema Sorrento, a rivestire un ruol chiave è proprio, Raffaele Guida, noto come “Lello il sensitivo”, arrestato come alter ego del sindaco Coppola. Su di lui la magistratura ha acceso i riflettori non solo per il ruolo occulto svolto all’interno dell’amministrazione, ma anche per i legami con ambienti criminali casertani. A casa sua furono rinvenuti 167.000 euro nascosti, segno – secondo gli inquirenti – di una rete di affari illeciti legata ad appalti e tangenti.

Di fronte a un sindaco arrestato per corruzione, un pregiudicato capace di intimidire funzionari e un “consigliere occulto” con presunti legami criminali, ci si chiede come sia possibile che la Prefettura di Napoli non abbia ritenuto opportuno nominare una commissione d’accesso, quanto meno per verificare la sussistenza di possibili collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata? E a questo punto ci chiediamo se il Segretario Comunale abbia fatto esplicita richiesta al Prefetto di disporre l’invio di una commissione d’accesso? Ne aveva facoltà eccome.

