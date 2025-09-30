Sinner concede un set, ma vola in finale a Pechino: battuto De Minaur

Condividi

Jannik Sinner conquista la finale a Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 30 settembre, l’australiano Alex De Minaur, numero otto del mondo, nella semifinale dell’Atp 500 di Pechino. Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. Nell’ultimo atto del torneo il numero due del mondo, che ha eguagliato il risultato dello scorso anno, quando fu battuto in finale da Carlos Alcaraz, troverà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Learner Tien.













