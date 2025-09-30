CAIVANO, OPERAZIONE INTERFORZE AL PARCO VERDE

Negli ultimi giorni i recenti fatti di cronaca che hanno interessato l’area del Parco Verde di Caivano hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica. Prima la doppia stesa nel pomeriggio di sabato scorso e, poi, la mattinata successiva, durante la messa dei bambini, un fazzoletto con all’interno un proiettile consegnato a Don Patriciello.

Da quel momento sono stati intensificati i controlli. Già nella giornata di lunedì 29 settembre, era stata effettuata una bonifica dell’area.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, invece, è un corso una vasta operazione alto impatto interforze.