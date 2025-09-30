FEMMINICIDIO NEL BENEVENTANO: UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI PIETRA. L’UOMO E’ IN FUGA

Condividi

Una lite scoppiata questa mattina, nell’abitazione in contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento. Poi Salvatore Ocone, 58 anni, operaio, avrebbe afferrato una pietra e cominciato a colpire con violenza la moglie alla testa e al volto. La donna, Elisabetta Polcino di 49 anni, che tutti in zona chiamavano Elisa, che era a letto, è morta. L’uomo ha aperto il cancello di casa ed è scappato. Sulle sue tracce sono da ore i carabinieri.

Il cadavere della donna è stato scoperto dai familiari questa mattina. La madre di Salvatore abita al primo piano di questa casa di campagna. Potrebbe essere stata lei a scoprire per prima il corpo della nuora. Dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Elisa era già senza vita, in un lago di sangue sul letto. L’omicidio, secondo una prima verifica del medico legale, potrebbe essere avvenuto intorno alle 8 del mattino.

La coppia avrebbe dovuto festeggiare quest’anno i 25 anni di matrimonio. Hanno tre figli, due maschi e una femmina: uno di loro è maggiorenne e lavora in un’azienda in Emilia Romagna. È stato avvisato in mattinata di quanto accaduto. Non si hanno notizie dei due minorenni, di 15 e 16 anni. Che potrebbero anche essere insieme al padre.













