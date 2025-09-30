Dodici Daspo e controlli straordinari della Polizia a Napoli, Mergellina e Pozzuoli: denunce e sanzioni per tifosi e pregiudicati

Il Questore di Napoli ha adottato 12 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Nello specifico, un provvedimento della durata di 5 anni è stato adottato nei confronti di un 21enne che, al termine dell’incontro di calcio Turris-Sorrento dello scorso 26 gennaio, disputatosi presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco, aveva preso parte ad una rissa che ha visto contrapporsi tifosi appartenenti a due frange del tifo organizzato della locale squadra di calcio.

Ancora, un Daspo della durata di 6 anni, è stato emesso nei confronti di un 41enne che, in occasione della partita Juve Stabia-Frosinone, era stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Altri 5 provvedimenti, della durata da uno a 6 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Genoa, erano stati denunciati a vario titolo per accensione e lancio di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive, scavalcamento e lancio di materiale pericoloso; due daspo invece sono stati irrogati nei confronti di un 38enne ed un 25enne, entrambi tifosi partenopei, che, in occasione della partita Napoli-Cagliari, erano stati denunciati per possesso di artifizi pirotecnici.

Infine, 3 provvedimenti, per periodi da uno a 4 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettante persone condannate per tentata estorsione, per reati in materia di stupefacenti e per associazione per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.

Napoli, 30 settembre 2025

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina e a Pozzuoli.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli a Mergellina e a Pozzuoli.

In particolare, nel fine settimana appena trascorso, nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 284 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, e controllato 69 veicoli.

Ancora, nella giornata di sabato, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli nel quartiere di Monteruscello; nel corso dell’attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 132 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllato 63 veicoli e denunciato 2 soggetti a vario titolo.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.