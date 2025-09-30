Visita istituzionale della Presidente della Commissione regionale anticamorra e beni confiscati al Comune di Calvizzano

Condividi

In data odierna la Presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati, dott.ssa Carmela Rescigno, ha effettuato una visita istituzionale al Comune di Calvizzano, incontrando il Sindaco Giacomo Pirozzi.

Nel corso del colloquio è stato effettuato un approfondimento sullo stato delle attività politico-amministrative in corso e sulle linee di intervento adottate dall’Ente. La Presidente ha evidenziato come l’azione amministrativa sia stata improntata al rigoroso rispetto della legalità e della trasparenza, in piena continuità con il percorso tracciato dalla Commissione Straordinaria che ha retto il Comune a seguito dello scioglimento per infiltrazioni disposto nel 2018, fino all’insediamento dell’attuale Amministrazione nel 2020.

È stato sottolineato, altresì, l’impegno del Sindaco Pirozzi nel proseguire l’opera di risanamento avviata dalla Commissione Straordinaria, affrontando le ulteriori criticità emerse dopo la fase commissariale e assicurando una costante attenzione alla ricostruzione del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, nonché al consolidamento di prassi amministrative conformi ai principi di legalità e correttezza.

La Presidente ha infine ribadito l’importanza di proseguire in tale direzione, ritenuta imprescindibile per garantire la credibilità dell’azione pubblica e per promuovere uno sviluppo equilibrato e duraturo del territorio.













