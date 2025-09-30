Muscarà: “Ordinanza inutile del Comune, il vero problema sono traffico, navi e aerei”

Condividi

Visite: 11

13 Visite

La consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà interviene con forza sull’ordinanza emanata dal Comune di Napoli per contenere l’inquinamento da PM10, in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre. “Un provvedimento che non serve a nulla – dichiara Muscarà – perché non affronta le vere cause dell’inquinamento; ma quale sterpaglia e in quali giardini i cittadini napoletani accendono mai i fuochi? Il traffico veicolare ingestibile, le navi che stazionano in porto con i motori accesi e gli aerei che avvelenano la città restano intoccati. Finché non si interverrà su questi nodi strutturali, i cittadini continueranno a respirare aria malata”. La consigliera punta il dito anche contro la Settima Municipalità, “invece di battersi contro l’impatto devastante dell’aeroporto sul territorio accetta come compensazione indegna qualche palleggio di basket, invece di pretendere la riduzione delle rotte e dei voli che stanno distruggendo la salute dei cittadini”.

Muscarà evidenzia inoltre una coincidenza sospetta: “Oggi la scheda ARPAC indica per la centralina del Pellegrini, quella che ha segnato ben 54 giorni di sforamento oltre i limiti consentiti qualche giorno fa, improvvisamente nessun dato. Vuoi vedere che si è rotta proprio adesso?”.

“La salute dei cittadini – conclude – non può essere tutelata con ordinanze spot né con contentini municipali. Serve un piano vero, coraggioso e strutturale, che riduca il traffico urbano, limiti i voli e controlli davvero le emissioni delle grandi navi. Tutto il resto è propaganda”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti