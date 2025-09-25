Drogata, abusata e filmata a 14 anni: il video finisce in una chat di classe

Visite: 39
Della serata scioccante trascorsa insieme ai due 15enni e a quella che si era spacciata per sua amica – all’epoca 13enne – la 14enne Lara (nome di fantasia) non ricordava nulla, ma è bastato mettere piede in classe l’indomani mattina per scoprire cosa fosse accaduto.
Tra sguardi insistenti e risatine, la ragazzina aveva scoperto di essere stata ripresa in due video mentre veniva costretta ad avere rapporti sessuali con i due giovani, uno dei quali avrebbe filmato tutto e diffuso i contenuti sulla chat di scuola e su Instagram, dove tutti erano stati testimoni oculari “virtuali” delle violenze.
