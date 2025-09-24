ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO LO SPECIALISTA DI FURTI IN NEGOZI AL VOMERO

Condividi

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nelle aree cittadine dello shopping e della

movida, alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dott Michele Di Bari, in sede di Comitato per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno tratto in arresto in

flagranza di reato un cinquantenne che tentava di forzare una vetrina di un negozio di abbigliamento in zona

Vomero.

In particolare, una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, nei pressi di piazza

Fanzago, ha sorpreso l’uomo nell’atto di danneggiare la vetrina per sottrarre la merce ivi esposta. Bloccato dopo

un inseguimento, il rapinatore è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso nonché di due sacchi contenenti

merce, trafugata da furti commessi poco prima.

L’uomo, un cinquantenne napoletano, senza fissa dimora, è già noto alle Forze di polizia in quanto arrestato più

volte per furto e ricettazione.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui il giudizio con rito direttissimo: al termine dell’udienza è stato

condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con successiva traduzione presso la Casa Circondariale di

Poggioreale, per i reati di tentato furto aggravato e ricettazione.













