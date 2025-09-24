ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO LO SPECIALISTA DI FURTI IN NEGOZI AL VOMERO

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nelle aree cittadine dello shopping e della
movida, alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dott Michele Di Bari, in sede di Comitato per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno tratto in arresto in
flagranza di reato un cinquantenne che tentava di forzare una vetrina di un negozio di abbigliamento in zona
Vomero.
In particolare, una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, nei pressi di piazza
Fanzago, ha sorpreso l’uomo nell’atto di danneggiare la vetrina per sottrarre la merce ivi esposta. Bloccato dopo
un inseguimento, il rapinatore è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso nonché di due sacchi contenenti
merce, trafugata da furti commessi poco prima.
L’uomo, un cinquantenne napoletano, senza fissa dimora, è già noto alle Forze di polizia in quanto arrestato più
volte per furto e ricettazione.
L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui il giudizio con rito direttissimo: al termine dell’udienza è stato
condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con successiva traduzione presso la Casa Circondariale di
Poggioreale, per i reati di tentato furto aggravato e ricettazione.