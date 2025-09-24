REGIONALI. De Luca, il colpo di scena? E se si candidasse da consigliere regionale?

Condividi

Sembra un’ipotesi improbabile, quasi provocatoria. Ma se Vincenzo De Luca decidesse davvero di restare in campo candidandosi da semplice consigliere regionale in Campania? Il terzo mandato da presidente gli è vietato per legge, ma nulla gli impedisce – né formalmente né politicamente – di giocare un altro round da protagonista, sedendosi in Consiglio e influenzando dal di dentro la futura maggioranza.

Chi potrebbe impedirglielo? È l’uomo con il consenso più ampio nel Partito Democratico campano, per tre volte candidato alla presidenza e due volte eletto governatore. Una sua eventuale candidatura non sarebbe un favore, ma quasi un atto dovuto. Anche solo per rispetto dei numeri.

Certo, in politica raramente si scende di livello dopo aver comandato. Tornare semplice consigliere, dopo anni al vertice, è scelta che pochissimi fanno. Ma De Luca non è “pochissimi”. È un leader atipico, irriverente, a tratti spiazzante. «De Luca è imprevedibile», dice uno dei suoi fedelissimi, scrollando le spalle di fronte all’ipotesi che possa davvero candidarsi.

Il tema comincia a circolare anche tra i vertici dem. Interpellato in merito, il senatore Antonio Misiani – oggi commissario regionale del Pd in Campania – non si sbilancia: «È un iscritto al Pd. Se deciderà di candidarsi, ne discuterà con il nuovo gruppo dirigente che uscirà dal congresso regionale nei prossimi giorni», ha detto a “Primativvu”.

Tradotto: sarà materia da affrontare tra padre e figlio, perché il futuro segretario regionale, salvo sorprese, sarà proprio Piero De Luca. Lo sanno tutti, anche i muri. La sua nomina è parte del «patto del campo largo» che ha portato alla candidatura di Roberto Fico come futuro governatore.

Nel frattempo, Vincenzo De Luca continua a fare quello che ha sempre fatto: stare sul territorio. Oggi era a Sessa Aurunca per l’inaugurazione dei lavori del nuovo ospedale. E lì ha lasciato l’ennesimo segnale: «Mi dispiace non poter fare il terzo mandato, se ci penso mi fa male il fegato». Rivendica di essere stato un amministratore capace, molto più di chi potrebbe sostituirlo. E non risparmia il centrodestra: «Avete notizie del loro candidato? Aggiornatemi voi. Qui non c’è niente: è una coalizione di sfrantummati».













