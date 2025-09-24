Bimbi in Bici 2025. Una giornata di giochi, natura e mobilità sostenibile nella Foresta Urbana di Monterusciello

Il Comune di Pozzuoli, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Percorsi Cumani, è lieto di invitare la stampa alla presentazione di Bimbi in Bici 2025, l’appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie per riscoprire il piacere della bicicletta, della natura e della condivisione.
L’evento si terrà domenica 28 settembre 2025, a partire dalle ore 9.00, presso la Foresta Urbana di Monterusciello, in via Salvatore di Giacomo – Pozzuoli (NA).
Grazie al coinvolgimento delle scuole del territorio, la giornata offrirà ai più piccoli l’occasione di vivere la bicicletta come simbolo di gioco, libertà e rispetto per l’ambiente, con percorsi sicuri, attività ludiche e momenti di socialità che coinvolgeranno tutta la famiglia.
Con Bimbi in Bici 2025, il Comune di Pozzuoli rinnova il proprio impegno per la valorizzazione della Foresta Urbana di Monteruscello, trasformata da luogo dimenticato a risorsa verde e condivisa per la comunità