E’ MORTA CLAUDIA CARDINALE: LA GRANDE ATTRICE AVEVA 87 ANNI

È morta Claudia Cardinale. L’attrice aveva 87 anni.

Musa di cineasti come Federico Fellini e Luchino Visconti ha attraversato la storia del cinema italiano. Indimenticabile come Angelica ne Il Gattopardo e ex prostituta piena di coraggio per Sergio Leone in C’era una volta il west. Lo annuncia l’agenzia France Press.

Dal primo film I soliti ignoti di Mario Monicelli fino agli ultimi lavori, di giovani autori, Claudia Cardinale ha realizzato più di 150 film. Così “la ragazza che non voleva fare il cinema” è diventata l’icona dell’italianità grazie alla collaborazione con i più grandi registi italiani da Visconti a Fellini, da Comencini a Ferreri. Ha lavorato anche per Hollywood da cui però è fuggita.













