Meloni: «Sì allo Stato di Palestina, ma a due condizioni: ostaggi liberi e nessun ruolo per Hamas»

La maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina». Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, dove si trova per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il punto, ha spiegato la premier, è «capire quali sono le priorità». «Io – ha ricordato Meloni – non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Penso che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso».

Meloni: «Sì al riconoscimento della Palestina, ma a due condizioni»

«Io personalmente – ha proseguito Meloni – continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolva il problema, non produca risultati tangibili, concreti per i palestinesi. Dopodiché si dice che però il riconoscimento della Palestina può essere un’efficace strumento di pressione politica e va bene, capisco, però dobbiamo anche capire su chi. Io penso – ha chiarito – che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi».













