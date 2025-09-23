Ungheria, l’ira di Orban dopo il voto Ue: “Salis deve stare in galera, è una pericolosa criminale”

Hungarian Prime Minister Viktor Orban prepares to cast his ballot during the National Parliament elections at a polling station in Budapest on April 3, 2022. - Long-time nationalist Hungarian Prime Minister Viktor Orban faces a united opposition for the first time on April 3, 2022. (Photo by FERENC ISZA / AFP)
“Ilaria Salis è una pericolosa criminale che deve stare in prigione”. Lo scrive su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. “E’ incomprensibile e scandaloso che il Parlamento europeo legittimi il terrorismo di estrema sinistra. Ilaria Salis e i suoi compagni si sono recati in Ungheria con l’obiettivo premeditato di picchiare a caso persone per strada, esclusivamente per convinzione politica. Non si tratta di una questione politica, ma di terrorismo”, si legge nel post di Kovacs.

“I compagni di Bruxelles stanno facendo di tutto per permetterle di sfuggire alle sue responsabilità”. Sostenendo la sua immunità, non solo stanno scagionando una criminale, ma stanno di fatto dando rifugio a una terrorista interna. Non dimenticheremo e non ci arrenderemo. Ilaria Salis è una pericolosa criminale che deve stare in prigione”.
