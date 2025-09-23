Politica & PalazzoPrima paginaProvincia REGIONALI CAMPANIA, DE LUCA: ANCHE IL CENTRODESTRA HA UNA COALIZIONE DI SFRANTUMMATI Da redazione - 23 Settembre 2025 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 65 27 Visite «Un’altra coalizione di sfrantummati». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto al Castello Ducale di Sessa Aurunca per presentare il nuovo ospedale, ha definito i partiti di centrodestra, che devono ancora indicare il candidato alla regionali di fine novembre. Ad ascoltarlo in prima fila c’era la senatrice casertana di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga. © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti