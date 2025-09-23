Arzano, Thiago adottato: il cucciolo salvato dalla polizia trova casa

Condividi

Lieto fine per Thiago, il cucciolo meticcio salvato dalla polizia locale mentre vagava affamato e malnutrito per le strade del paese, a rischio di essere investito.

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti, il cucciolo è stato messo in salvo e, poco dopo, ha trovato una nuova casa. A prendersene cura è stata R.A., una giovane di Arzano, che se ne è subito innamorata e ha deciso di adottarlo, evitandogli l’ingresso in canile.

Il nome “Thiago”, dal latino “soppiantatore”, rappresenta il suo nuovo inizio, così come era successo per Freya, un’altra cagnolina adottata mesi fa da una ragazza del posto.

«Siamo orgogliosi di questi cittadini», fanno sapere dal Comando della polizia locale. «Tutti dovrebbero fare la loro parte».













