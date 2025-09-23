Diplomi comprati e studenti fantasma: l’inchiesta scuote una scuola paritaria a Sant’Antimo

Un nuovo scandalo coinvolge il mondo della scuola. A finire sotto la lente della Procura di Napoli Nord è un istituto superiore paritario di Sant’Antimo, al centro di un’indagine che ipotizza un vero e proprio sistema di falsificazione per rilasciare diplomi senza la frequenza reale degli studenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, affidate alla Guardia di Finanza e coordinate dai magistrati partenopei, durante l’anno scolastico 2023/2024 alcuni docenti avrebbero modificato i registri scolastici, facendo risultare presenti in aula ragazzi che in realtà non mettevano piede nella scuola da tempo. Alcuni di questi studenti risiedevano in altre città, anche molto distanti, come Milano, Bologna, e perfino in zone di confine come il Brennero.

In cambio del diploma, le famiglie avrebbero versato cifre considerevoli all’istituto. Un meccanismo ben oliato che, secondo l’accusa, permetteva agli studenti di ottenere il titolo di maturità senza frequentare né sostenere realmente le prove previste dal percorso scolastico. In alcuni casi, gli alunni avrebbero ottenuto anche voti alti, superiori al 70 su 100, nonostante la loro totale assenza da lezioni ed esami.

La Procura ha ora notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a dirigenti scolastici, insegnanti e studenti coinvolti, accusati a vario titolo di falso ideologico in concorso.