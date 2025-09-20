Regionali, sfida nel centrodestra: Cirielli, il prefetto di Bari o Giosy Romano? Ma il nodo è la candidabilità dei “civici

Condividi

Si fa presto a dire candidato civico. Ma per le Regionali in Campania, questa opzione – sbandierata da più parti come garanzia di rinnovamento – presenta più di un’incognita. Specie nel centrodestra, dove il dibattito interno è ormai entrato nel vivo.

Al momento, i ragionamenti si muovono su due binari paralleli. Da un lato, c’è chi nel centrodestra continua a sostenere la necessità di puntare su un candidato “politico”, espressione diretta dei partiti della coalizione. Su questo fronte, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri e figura di primo piano in Fratelli d’Italia.

Dall’altro, si fa largo l’ipotesi di una candidatura “civica”, più trasversale, che possa attrarre anche i voti degli scontenti e dei moderati. Tra i profili in campo, si mormora di Giosy Romano, attuale presidente dell’Ente Idrico Campano, con un passato politico ma oggi fuori dai partiti; e del prefetto di Bari, nome che circola con una certa insistenza come figura di garanzia, al di sopra delle appartenenze.

Ma proprio su quest’ultima opzione si apre un problema tutt’altro che secondario: la candidabilità.

La legge regionale restringe il campo dei “civici”

Dietro lo slogan del “civismo”, infatti, si nascondono rigidità normative che limitano – e non poco – il campo dei potenziali candidati. A disciplinare l’elezione del Presidente della Giunta regionale è la legge regionale campana n. 4 del 2009, riformata da ultimo con la legge regionale n. 17 del 2024. Tuttavia, quando si tratta di ineleggibilità, bisogna guardare altrove.

È la legge regionale n. 16 del 2014, aggiornata anch’essa nel 2024, a indicare espressamente chi non può essere candidato alla presidenza della Regione. E l’elenco è tutt’altro che breve. Sono esclusi, ad esempio:

i prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza nel territorio in cui operano;

i magistrati in servizio;

gli alti ufficiali delle forze armate;

i dirigenti regionali e delle società partecipate con poteri di controllo;

i sindaci di comuni oltre i 5.000 abitanti;

i rappresentanti delle ASL e delle aziende convenzionate;

i componenti degli esecutivi provinciali e delle città metropolitane.

Dunque, il prefetto di Bari, ad esempio, potrebbe incorrere in un’incompatibilità, qualora fosse ancora in servizio nel momento della candidatura. E non basterebbe una sospensione temporanea: servirebbe la cessazione effettiva dell’incarico, e con tempi tali da non incappare nelle norme sull’ineleggibilità.

Anche per Giosy Romano, qualora ricopra ruoli con funzioni di controllo o gestione su enti regionali (come l’Ente Idrico Campano), andrebbe verificata l’eventuale posizione di ineleggibilità.

La partita è politica, ma serve chiarezza giuridica

Se nel centrosinistra, per il momento, il nome di Vincenzo De Luca resta sullo sfondo (ma con chance di corsa per il terzo mandato), è nel centrodestra che la discussione si fa sempre più concreta. Tuttavia, al netto dei nomi, la vera sfida sarà individuare un profilo forte ma candidabile, che non rischi impugnative o ricorsi successivi.

La legge è chiara: non tutti possono candidarsi, nemmeno tra i "civici". E in politica, come nel diritto, le scorciatoie possono costare caro.













