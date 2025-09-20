Giugliano, in scadenza il mandato del funzionario Michele Ippolito: incertezza sui servizi sociali

Condividi

Il 30 settembre scadrà ufficialmente il mandato di Michele Ippolito, funzionario giunto al Comune di Giugliano insieme all’ex commissario straordinario Antonio Valente. Un addio imminente che apre interrogativi sulla gestione dei servizi essenziali, in particolare nel settore delle politiche sociali, dove Ippolito ha ricoperto un ruolo centrale negli ultimi mesi.

Durante il suo incarico, Ippolito ha avuto la responsabilità dei servizi sociali, della scuola e delle nuove tecnologie, avviando una serie di interventi di riorganizzazione interna e rotazioni nell’affidamento dei servizi. Tra le sue azioni più rilevanti si annoverano la revoca di alcuni appalti e la ristrutturazione delle modalità di gestione in ambito socio-assistenziale, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore trasparenza ed efficienza.

Tuttavia, secondo indiscrezioni che circolano negli ambienti politici locali, queste decisioni avrebbero suscitato malumori tra alcune componenti della maggioranza. Le recenti scelte operate dal funzionario non sarebbero state viste di buon occhio da tutti, in particolare per l’effetto dirompente su equilibri consolidati nel panorama della gestione dei servizi.

A oggi, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, non è ancora stato individuato il sostituto di Ippolito. Una mancanza che potrebbe avere conseguenze rilevanti sull’erogazione di servizi fondamentali alla cittadinanza, in un momento in cui la continuità amministrativa risulta cruciale, anche in vista della programmazione autunnale e della gestione dei fondi per l’inclusione sociale.













