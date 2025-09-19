Lucano, il Consiglio di Stato respinge gli appelli dell’ex sindaco di Riace. Non sarà candidato alle regionali in Calabria

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Domenico Lucano contro le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali.

