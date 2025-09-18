Qualiano, sfida tra soccorritori: torna il Challenge 118

26 Visite
Quando nel 2022 abbiamo inaugurato lo spazio del 118 a Qualiano, sapevamo che quello spazio sarebbe stato utile a molteplici attività ed a diventare punto di riferimento per l’intera ASL Napoli 2 Nord.
Ne abbiamo avuta dimostrazione con il CHALLENGE che si é tenuto lo scorso anno ed ha riscosso un grande successo. Per questo motivo anche quest’anno si terrà a Qualiano, nella sede delle emergenze 118 che si trasformerà di nuovo in un arena di abilità e pronto intervento.
Il CHALLENGE è un’iniziativa unica nel suo genere dedicata agli equipaggi del soccorso pre-ospedaliero. Ed è un evento Organizzato dalla UOC 118 Emergenza Territoriale dell’ASL Na 2 Nord
In un’atmosfera di sfida e collaborazione, i team provenienti da diverse aziende ospedaliere si confronteranno in prove pratiche, dimostrando le loro competenze in scenari simulati di emergenza particolarmente complessi. Ambienti “ostili” e “circostanze speciali” metteranno alla prova le capacità di questi professionisti, chiamati a gestire situazioni critiche con rapidità e precisione.
