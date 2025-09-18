Qualiano, sfida tra soccorritori: torna il Challenge 118

Visite: 23

26 Visite

Quando nel 2022 abbiamo inaugurato lo spazio del 118 a Qualiano, sapevamo che quello spazio sarebbe stato utile a molteplici attività ed a diventare punto di riferimento per l’intera ASL Napoli 2 Nord.

Ne abbiamo avuta dimostrazione con il CHALLENGE che si é tenuto lo scorso anno ed ha riscosso un grande successo. Per questo motivo anche quest’anno si terrà a Qualiano, nella sede delle emergenze 118 che si trasformerà di nuovo in un arena di abilità e pronto intervento.