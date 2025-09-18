M5S, Saiello: “Concorso OSS, la Regione faccia chiarezza su prove e cronoprogramma”

Condividi

L’interrogazione del consigliere regionale: “Migliaia di candidati attendono risposte”

“Ho presentato un’interrogazione urgente per fare piena chiarezza sul concorso per 1.274 posti di Operatore Socio-Sanitario in Campania, un bando atteso da migliaia di lavoratori. Le indiscrezioni su un possibile rinvio delle prove scritte stanno generando confusione e disagi, e la Regione ha il dovere di dare risposte chiare e tempestive. I candidati hanno diritto a sapere se le date ufficiali del 22, 24, 25 e 26 settembre saranno confermate o se esistono atti formali che ne prevedono lo slittamento. È in gioco non solo l’organizzazione personale e le spese sostenute, ma anche la credibilità delle procedure concorsuali pubbliche”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Ho chiesto inoltre che la Regione renda pubblici eventuali aggiornamenti sulla banca dati dei quesiti e garantisca misure di tutela in caso di rinvio, soprattutto per chi arriva da province lontane. Il settore OSS è strategico per la sanità campana. Mi aspetto che la Giunta regionale risponda rapidamente, confermando il cronoprogramma e avviando, se necessario, un tavolo di confronto con sindacati e le parti sociali interessate. Serve trasparenza, è un dovere verso i candidati e l’intera sanità campana”.













