REGIONALI, DE LUCA AVVERTE: O PROGRAMMA SERIO O NESSUN VINCOLO DI COALIZIONE

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di quelle che sono le sue priorità per la Campania e i per i suoi cittadini e lo ha fatto a margine dell’inaugurazione della nuova sede salernitana dell’Ance Aies, senza mai citare il nome dei candidato del centrosinistra, Roberto Fico

per definire il programma. Per quello che mi riguarda non è deciso nulla. O il programma è serio, nel senso che porta avanti in maniera decisa le cose in corso impostate, oppure per quello che mi riguarda non c'è nessuno vincolo di coalizione. Il futuro della Campania viene prima delle chiacchiere sulle coalizioni» ha detto. «Non fate nomi. Abbiamo detto che prima di parlare delle persone, dobbiamo parlare dei programmi. A me non interessano nulla i candidati e le persone. Io voglio sapere che cosa si vuole fare per la Campania, cioè per le imprese, per le famiglie, per la povera gente, per la sanità. Una volta definiti gli obiettivi, diventa anche meno importante conoscere il candidato. Non è che tutti i candidati sono uguali: c'è chi ha capacità amministrativa, chi ne ha di meno, chi ha più esperienza, chi ne ha di meno, chi ha coraggio amministrativo, chi muore di sonno e non decide niente. Capiamo che quella vecchia idea dell'uno vale uno era una grande idiozia» ha chiarito il governatore uscente.

«Il mio impegno – ha evidenziato, parlando di quello che è il suo obiettivo – è lavorare perché sia acquisito un programma serio, cioè un programma che abbia al centro il lavoro da creare. Noi abbiamo un fiume di giovani anche scolarizzato che se ne vanno dalla Campania, dal Sud, dall’Italia. Nei prossimi venti anni, secondo alcune previsioni, il Sud perde oltre due milioni di abitanti. Sono dati drammatici. Se non creiamo la possibilità di vivere e di lavorare qui, per tanti giovani la fuga continuerà. Questo è l’obiettivo principale: il lavoro. E poi dovremo completare le cose in corso: gli ospedali che abbiamo programmato, il completamento del piano per i trasporti, il piano per l’ambiente, il piano per l’autonomia idrica. Lavoreremo per questo».