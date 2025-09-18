REGIONALI, DE LUCA AVVERTE: O PROGRAMMA SERIO O NESSUN VINCOLO DI COALIZIONE

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di quelle che sono le sue priorità per la Campania e i per i suoi cittadini e lo ha fatto a margine dell’inaugurazione della nuova sede salernitana dell’Ance Aies, senza mai citare il nome dei candidato del centrosinistra, Roberto Fico
«Il mio impegno – ha evidenziato, parlando di quello che è il suo obiettivo – è lavorare perché sia acquisito un programma serio, cioè un programma che abbia al centro il lavoro da creare. Noi abbiamo un fiume di giovani anche scolarizzato che se ne vanno dalla Campania, dal Sud, dall’Italia. Nei prossimi venti anni, secondo alcune previsioni, il Sud perde oltre due milioni di abitanti. Sono dati drammatici. Se non creiamo la possibilità di vivere e di lavorare qui, per tanti giovani la fuga continuerà. Questo è l’obiettivo principale: il lavoro. E poi dovremo completare le cose in corso: gli ospedali che abbiamo programmato, il completamento del piano per i trasporti, il piano per l’ambiente, il piano per l’autonomia idrica. Lavoreremo per questo».