Arzano. “Ma che vuò? Togliti davanti vado di fretta” e inveisce contro gli agenti fuori scuola. Maxi multa e patente ritirata

Donna al cellulare con figlia a bordo, bloccata e ritirata patente.

Continuano i controlli degli agenti della polizia locale di Arzano anche all’esterno degli istituti scolastici.

A finire nel mirino degli uomini diretti dal Comandante Biagio Chiariello ancora una volta alcuni genitori maleducati.

Ieri durante il servizio alla centrale via Napoli , all’esterno di un plesso scolastici, una donna con a bordo la propria figlia era al cellulare incurante degli altri pedoni.

L’agente gli ha intimato l’alt per i controlli ricevendo di risposta un chiaro invito a spostarsi in quanto la donna infastidita.

Senza esitazione gli agenti hanno prima fatto scendere la piccola per la scuola e poi identificata la donna, di Arzano, che é stata identificata e segnalata.

Contestate le violazioni delle norme del codice della strada con sanzione fino a 1000 euro e ritiro immediato della patente trasmessa in Prefettura.

Non é un caso isolato quello successo , ma si associa ad altri che sono stati accertati proprio in occasione dei controlli all’esterno delle scuole.

Il cattivo esempio per I figli é proprio quello dei genitori, i cui figli emulano poi nella crescita gli stessi con atteggiamenti di prepotenza e strafottenza.













