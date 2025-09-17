Regionali Campania, Fico: «Rapporto tranquillo con De Luca, ma avanti con il nostro programma»

Condividi

Visite: 26

16 Visite

Con il governatore Vincenzo De Luca c’è un rapporto tranquillo. Non ci siamo visti, ma stiamo lavorando con la coalizione senza nessun problema». A parlare è Roberto Fico, ex presidente della Camera e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. Le dichiarazioni sono arrivate a margine di un incontro pubblico tenutosi alla Galleria Principe di Napoli.

Alla domanda sulla richiesta di continuità avanzata nei giorni scorsi dallo stesso De Luca, Fico ha risposto con fermezza: «Noi sviluppiamo il programma ed è quello che adotteremo alla Regione in coalizione, molto semplice».

Quanto al progetto per la nuova sede della Regione, promosso dall’attuale presidente, Fico ha frenato: «Vedremo tutto, piano piano».

Tra le priorità del candidato ci sono ambiente e mobilità, temi centrali della sua proposta politica per un “cambio di passo” rispetto al decennio appena concluso. «In dieci anni De Luca ha fatto la sua rivoluzione – ha aggiunto Fico – ora tocca costruire il futuro con una visione condivisa e partecipata».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti