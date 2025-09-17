L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ricoverato in ospedale

Condividi

Visite: 23

27 Visite

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale DF Star di Brasília nel pomeriggio di oggi, dopo aver accusato un malore con calo di pressione, vomito e forti dolori. Lo hanno confermato il figlio Flávio Bolsonaro, la moglie Michelle, presente al fianco dell’ex capo di Stato, e un’équipe medica scortata da un convoglio della Polizia penale e da un elicottero. Il dottor Cláudio Birolini responsabile di parte del monitoraggio medico di Bolsonaro ha spiegato che il suo ricovero è stato necessario per “una valutazione clinica, misure terapeutiche e accertamenti complementari”.

Recenti referti, riportano i principali media brasiliani, indicavano anemia da carenza di ferro, residui di polmonite per bronco aspirazione e la rimozione di otto lesioni cutanee, con somministrazione di ferro endovenoso. Bolsonaro, inoltre, continua il trattamento per ipertensione, reflusso gastroesofageo e prevenzione della bronco aspirazione. La scorsa settimana, il ministro della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, aveva richiesto un rapporto dettagliato sulla scorta e sul trasporto dell’ex presidente, evidenziando che non era stato riportato immediatamente a casa secondo le regole della detenzione domiciliare. Secondo i medici, Bolsonaro mostra un quadro generale fragile e un’alimentazione insufficiente. Dal 4 agosto scorso, l’ex presidente è agli arresti domiciliari per un’inchiesta sul presunto piano di golpe post-elettorale e questa è la terza volta che lascia la residenza per motivi di salute. La scorsa settimana, la Corte suprema lo ha condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per tentata abolizione violenta dell’ordine democratico e altri reati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti