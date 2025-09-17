Marano, extracomunitario entra in un negozio e ruba un cellulare: furto al corso Mediterraneo

Condividi

Un nuovo episodio di furto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri al corso Mediterraneo, presso un negozio di abbigliamento situato accanto a un noto bar della zona.

Secondo quanto riferito dai presenti, un uomo di origine straniera si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe sottratto un telefono cellulare prima di dileguarsi. Il furto è avvenuto in pochi istanti, lasciando sgomenti i presenti.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nella zona commerciale della città.













