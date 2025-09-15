Marano. Izzo: “Primo giorno di scuola tra criticità e verifiche: l’appello ai Commissari prefettizi”

Condividi

Visite: 64

36 Visite

Oggi 15 settembre 2025 primo giorno dì scuola per le istituzioni scolastiche del territorio e si segnalano molte discrasie che mettono in dubbio il buon inizio d’ anno scolastico.

Consapevole che sono solo 7 giorni dall’ insediamento dei commissari prefettizi e considerato la mole di lavoro dei tanti problemi chiamati a verificare per il buon funzionamento dell’ ente é enorme e non lo so può fare in pochi giorni. Si invitano gli stessi ha predisporre le verifiche in ogni plesso scolastico ( in particolare riguardo i servizi igienici) per la tutela e l’ incolumità degli alunni e del perdonale scolastico, invitando i Dirigenti Scolastici a segnalare all’ ufficio tecnico con urgenza eventuali criticità che si riscontrano nelle strutture scolastiche.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti