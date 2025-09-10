OPEN DAY SCHOOL DAYS 2026: LA SCUOLA SENZA PARETI TORNA A MAGICLAND

Condividi

Dopo l’esordio da record del 2025, che ha visto migliaia di studenti da tutta Italia partecipare a didattici tra laboratori, simulazioni e talk, MagicLand ha svelato ieri in anteprima il programma degli School Days 2026.

L’Open Day dell’8 settembre, che ha registrato una grandissima affluenza di rappresentanti istituzionali – tra cui numerosi sindaci e vicesindaci – e del mondo scolastico, con la presenza di presidi e insegnanti, ha messo in luce un’edizione senza precedenti: il 13 e 14 maggio 2026 il parco divertimenti più grande del Centro-Sud diventerà nuovamente una mega Scuola senza Pareti, un campus a cielo aperto dove ogni studente potrà imparare facendo e divertendosi.

Novità 2026: le attrazioni del parco diventeranno strumenti didattici, infatti diversi progetti si svolgeranno dentro e sopra le attrazioni stesse. Quello che si impara divertendosi non si dimentica!

Il programma 2026 sarà più ricco che mai, con attività che spaziano dall’educazione civica, all’educazione ambientale e animale, passando per educazione stradale e mobilità consapevole, stem, scienze e tecnologia applicata, fino alla simulazione di scenari operativi e giochi di ruolo, con 37 progetti didattici proposti da Forze Armate, Forze dell’Ordine, enti e associazioni specializzate.

Il parco sarà diviso in villaggi per semplificare l’orientamento dei partecipanti: Polizia di Stato Village, Missione Mare e Cielo, Carabinieri Village, Campo Addestramento Esercito, Protezione Civile Village, Guardia di Finanza Village, Pompieri Village e Strada Sicura Village.

All’interno di ogni villaggio ci saranno progetti didattici, attività esperienziali, laboratori ed esposizione di mezzi e veicoli.

Un progetto unico rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Con la collaborazione di: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Reparto Speciale NAS, Polizia Stradale, Polizia Locale, Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, Protezione Civile di Roma Capitale, Anas, Guardie Zoofile di FareAmbiente, Federazione Motociclistica Italiana, Associazione Donatori del Sangue dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Associazione Familiari delle Vittime della Strada, SICS – Scuola Italiana Cani da salvataggio, Space 42.

Il costo di partecipazione è di 10 euro a studente e comprende l’ingresso al Parco, la possibilità di scegliere 3 progetti didattici tra quelli in programma e l’accesso a tutte le attività dimostrative.

La partecipazione è gratuita per i docenti e per gli studenti con disabilità 100%.

Per aderire sarà sufficiente compilare il modulo di prenotazione presente sul sito ufficiale di MagicLand nella sezione dedicata alle scuole.

Le scuole potranno scegliere tra pranzo al sacco o menù scuola dedicati.

Su richiesta, sono disponibili anche quotazioni per il trasporto in pullman e il soggiorno in hotel. Inoltre, un servizio navetta collegherà la stazione ferroviaria di Valmontone al Parco, in coincidenza con gli orari dei treni.

Gli school days di MagicLand, la scuola che non si dimentica.

Milena Pagani, ideatrice e coordinatrice del progetto, ha dichiarato: «Con gli School Days vogliamo costruire un ponte tra scuola, istituzioni e territorio, offrendo ai ragazzi un contesto in cui l’apprendimento diventa esperienza, emozione e crescita personale. Non è una semplice gita scolastica, ma un laboratorio a cielo aperto dove ogni studente può sentirsi protagonista e scoprire il valore di legalità, rispetto, inclusione e sostenibilità. La straordinaria risposta del 2025 ci ha dimostrato che c’è fame di iniziative capaci di unire formazione e passione: per questo l’edizione 2026 sarà ancora più ricca, con attività pensate per lasciare nei giovani non solo conoscenze, ma ricordi indelebili e consapevolezze che li accompagneranno nella vita».













