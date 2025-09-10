Malta, stupro di gruppo su 19enne italiana: cinque indagati

Condividi

Visite: 15

12 Visite

Cinque ragazzi pugliesi, tra i 17 e i 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, in una stazione di provincia dei carabinieri. La giovane avrebbe subito i presunti abusi mentre si trovava in vacanza a Malta, alcune settimane fa.

La denuncia Secondo quanto denunciato dalla ragazza, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi in viaggio dopo l’esame di maturità – quattro brindisini ed un leccese – durante il suo soggiorno sull’isola del Mediterraneo: al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l’invito di seguirli nel loro appartamento. Qui – secondo la ragazza – sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellullare di uno degli indagati. I cinque ragazzi respingono le accuse. Le indagini

Le indagini sono in mano alla procura di Brindisi che ha aperto un fascicolo. Al centro del lavoro degli investigatori ci sono i cellulari dei ragazzi: le forze dell’













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti