Processo al clan Moccia: attese importanti novità, in aula dal 16 settembre

Dopo le polemiche legate alla scarcerazione di 15 imputati per decorrenza dei termini, il processo contro i presunti esponenti del clan Moccia torna al centro dell’attenzione. Due gli appuntamenti chiave nei prossimi giorni.

Il 16 settembre riprenderà il dibattimento, sospeso per la pausa estiva. La novità principale riguarda la stabilità del collegio giudicante: nonostante il recente trasferimento a Roma del giudice Ciambellini (nominato sostituto procuratore generale in Cassazione), il magistrato resterà in carica temporaneamente per consentire la conclusione del processo di primo grado. Una decisione strategica per evitare ulteriori ritardi o, peggio, l’azzeramento del processo con la nomina di un nuovo collegio.

Secondo appuntamento il 19 settembre, quando il Tribunale del Riesame sarà chiamato a valutare il ricorso presentato dalla DDA di Napoli contro la scarcerazione dei 15 imputati. In aula i pm Ivana Fulco e Ida Teresi, che contestano la decisione della settima sezione penale. I difensori – tra cui gli avvocati Gennaro Lepre e Saverio Senese – hanno già depositato una memoria lo scorso 19 agosto, ribadendo che le regole sulla decorrenza dei termini non sono soggette a interpretazioni discrezionali: non esistono processi “speciali” o eccezioni al rispetto delle garanzie previste dalla legge.













