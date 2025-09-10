Marano, primo giorno di lavoro per la Commissione straordinaria: il prefetto Cardellicchio, intervistato da Terranostranews, apre al dialogo con la cittadinanza

Condividi

Visite: 100

19 Visite

E’ ufficialmente iniziato il lavoro della Commissione straordinaria insediatasi ieri a Marano – a seguito dello scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche – il quinto nella storia dell’ente. Un momento delicato per la città, che si affida ora alla triade commissariale composta dal prefetto Vincenzo Cardellicchio, dal viceprefetto Giombini e dal dirigente ministeriale Albertini.

Il prefetto Cardellicchio, attraverso Terranostranews, ha indirizzato un primo saluto alla cittadinanza, garantendo sin da subito massima apertura al dialogo e presenza costante sul territorio. La Commissione, ha sottolineato, sarà operativa tutti i giorni a Marano, con l’obiettivo di approfondire ogni aspetto del dossier che ha portato allo scioglimento del Comune.

«Saremo presenti e vigili, ma anche disponibili ad ascoltare. La trasparenza e il confronto con i cittadini saranno al centro del nostro lavoro», ha dichiarato Cardellicchio.

Durante un primo confronto, sono stati affrontati alcuni dei nodi irrisolti che affliggono la città, a partire dalla questione dei loculi cimiteriali, la cui consegna è attesa da tempo, fino al tema della raccolta differenziata, che da anni non riesce a decollare in maniera stabile ed efficiente. Su entrambi i fronti, la Commissione ha promesso un monitoraggio attento e interventi mirati.

L’obiettivo della triade è chiaro: ripristinare legalità e funzionalità amministrativa, ristabilendo un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini in un territorio che ha pagato un prezzo altissimo alla cattiva gestione e alla criminalità organizzata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti