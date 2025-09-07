Rissa tra stranieri a Capaccio finisce a coltellate

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in un’area urbana frequentata anche da bambini durante il giorno.

Secondo quanto ricostruito, la lite, scoppiata per motivi ancora in fase di accertamento, ha coinvolto più persone e sarebbe degenerata in una vera e propria colluttazione, durante la quale sono state utilizzate armi da taglio e bottiglie rotte.

A farne le spese un giovane egiziano, soccorso da un’ambulanza con ferite non gravi ma diffuse sugli arti superiori.

Numerose le tracce di sangue ritrovate sul marciapiede adiacente all’area verde.

A dare l’allarme è stato un residente della zona, che ha visto il ferito accasciarsi prima sul cofano di un’auto parcheggiata, per poi finire a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a identificare e fermare l’aggressore, anch’egli di nazionalità egiziana.