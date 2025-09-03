A Lisbona deraglia la funicolare «Gloria»: il bilancio sale a 15 vittime, diversi feriti

Si aggrava drammaticamente il bilancio dell’incidente di Lisbona dove l’iconica funicolare Gloria è deragliata e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade: secondo fonti di polizia
contattate dal «Diario de Noticias», i morti accertati sono 15. Una ventina invece i feriti, di cui cinque in gravi condizioni. Il mezzo può accogliere 42 persone, tra posti a sedere e in piedi.
Una foto scattata sul posto mostra la funicolare, simile a un tram, che trasportava le persone su una collina nella capitale portoghese, praticamente distrutta. Diverse persone sono rimaste intrappolate nel mezzo: la «Cnn Portogallo» ha riferito che i passeggeri hanno dovuto saltare dai finestrini quando è avvenuto l’incidente. L’Elevador da Gloria, collega la parte bassa del centro della capitale portoghese, Praça dos Restauradores, al Bairro Alto, ed è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti: è un simbolo della città. È gestita dalla compagnia di trasporto pubblico comunale Carris.