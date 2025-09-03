A Lisbona deraglia la funicolare «Gloria»: il bilancio sale a 15 vittime, diversi feriti

I vigili del fuoco di Lisbona hanno inviato 8 mezzi e 34 persone nella zona in cui è deragliata la funicolare. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto verso le 18.00 e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo «profondo cordoglio», in particolare «per i morti e i feriti gravi».