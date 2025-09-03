Ospedale C.T.O.: aggredisce personale sanitario. Denunciata una donna dalla Polizia

Condividi

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 60enne napoletana per lesioni personali aggravate.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale C.T.O. per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un infermiere il quale ha riferito che una donna, che aveva accompagnato la figlia per una visita, dopo essersi introdotta nel triage, lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente. Per tali motivi, la predetta è stata denunciata dal personale operante.













