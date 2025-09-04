GIUGLIANO, DOPO SOLE DUE GIORNATE COLAVITTO VERSO L’ADDIO. TROISE, GIA’ CONTATTATO IN ESTATE, IL POSSIBILE SOSTITUTO

Condividi

Visite: 9

15 Visite

Mentre a Giugliano la squadra viene presentata ufficialmente ai tifosi nel cuore della città, qualcosa si muove anche sul fronte tecnico. Gianluca Colavitto, attuale allenatore dei gialloblù, potrebbe già essere vicino ai saluti dopo appena due giornate di campionato.

L’assenza del tecnico alla presentazione della rosa – giustificata da motivi familiari – ha alimentato ulteriormente le voci su un possibile divorzio imminente. Si starebbe valutando una risoluzione consensuale del contratto tra l’ex allenatore dell’Ancona e la società.

Nel frattempo, la dirigenza del Giugliano si sta già muovendo per individuare un eventuale sostituto: il primo nome sul taccuino è quello di Emanuele Troise, ex calciatore del Napoli, tecnico con esperienze recenti sulle panchine di Cavese, Rimini e Arezzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti