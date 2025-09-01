TERREMOTO CAMPI FLEGREI, NELLA NOTTE SCOSSA MAGNITUDO 4

Nuova scossa, è in corso un nuovo sciame sismico. Sono state registrate scosse alle 16.10, con magnitudo preliminare 3,3 ed epicentro a Pozzuoli, in via Napoli, e alle 16.36, stessa magnitudo, profondità maggiore (1,8 km).
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Ccs (Centro di Coordinamento Soccorsi). Come riferito dall'Osservatorio Vesuviano, le accelerazioni al suolo sono state basse. Gli altri eventi minori verificatisi sono stati di magnitudo 1,6, nella stessa area. Nel corso della riunione è emerso anche che non si sono registrati danni a cose o a persone, secondo quanto riferito da tutti i sindaci interessati e dalle polizie locali. Proseguono le attività di verifica da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati sui territori di riferimento.