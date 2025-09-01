TERREMOTO CAMPI FLEGREI, NELLA NOTTE SCOSSA MAGNITUDO 4

Condividi

Visite: 94

17 Visite

Nuova scossa, è in corso un nuovo sciame sismico. Sono state registrate scosse alle 16.10, con magnitudo preliminare 3,3 ed epicentro a Pozzuoli, in via Napoli, e alle 16.36, stessa magnitudo, profondità maggiore (1,8 km).

Dalla mezzanotte, poi, sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all’1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte alle 4,55 del 1° settembre, di magnitudo 4.

Non si segnalano danni né feriti, ma gli eventi più energetici dello sciame sono stati distintamente percepiti dalla popolazione dell’area flegrea e di alcuni quartieri di Napoli, da Bagnoli a Pianura, passando per Fuorigrotta, come confermano le testimonianze sui social dei cittadini, che parlano di “fenomeni ondulatori, brevi ma intensi”.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Ccs (Centro di Coordinamento Soccorsi). Come riferito dall’Osservatorio Vesuviano, le accelerazioni al suolo sono state basse. Gli altri eventi minori verificatisi sono stati di magnitudo 1,6, nella stessa area. Nel corso della riunione è emerso anche che non si sono registrati danni a cose o a persone, secondo quanto riferito da tutti i sindaci interessati e dalle polizie locali. Proseguono le attività di verifica da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati sui territori di riferimento. I













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti