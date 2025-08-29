Marano, Parco Maria Rosaria: rifiuti e degrado, residenti esasperati. “Ora anche i topi”

Condividi

Odori nauseabondi, mini discariche sempre più estese e una situazione igienico-sanitaria ormai insostenibile. È quanto denunciano i residenti del Parco Maria Rosaria, nei pressi di Marano, dove da settimane cumuli di rifiuti restano abbandonati lungo le strade, attirando topi e insetti.

“Mandate i vigili, non se ne può più”, scrive Anna, una cittadina esasperata, segnalando anche la scarsa efficacia degli interventi di raccolta: “Gli operatori passano la mattina, raccolgono giusto due buste e vanno via”.

La situazione è nota da tempo, ma peggiora di giorno in giorno. Gli abitanti chiedono un intervento immediato da parte delle autorità competenti, non solo per la rimozione dei rifiuti, ma anche per un controllo più severo su chi continua a sversare illegalmente.

Nel frattempo, l’aria resta irrespirabile e la pazienza dei cittadini è ormai finita.













