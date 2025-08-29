Ingegnere aggredito da baby gang a Fuorigrotta: 4 denunciati

Condividi

Quattro giovani, tra maggiorenni e minorenni, sono stati identificati e denunciati dalla polizia di stato di Napoli per l’aggressione all’ingegnere 47enne fratello del consigliere della municipalità di Fuorigrotta Sergio Lomasto.

Le violenze risalgono a qualche giorno fa, e sono avvenute nei pressi del McDonald’s di Fuorigrotta sotto gli occhi della madre anziana e dei suoi due figli di 14 e 10 anni. A picchiare il professionista è stata una baby gang. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, l’uomo ha riportato un trauma cranico, una frattura scomposta al naso, lesioni facciali, la frattura dello zigomo.













