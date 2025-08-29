Napoli, 42enne ferito alla gamba a colpi di proiettili: è vicino al gruppo Valda di Barra

Gli agenti del Commissariato Ponticelli si sono recati all’Ospedale del Mare per la segnalazione di un uomo, Luigi Minichino, ferito alla gamba destra e all’addome da colpi di arma da fuoco. Dai primi accertamenti i fatti sarebbero avvenuti in una traversa di via Villa Bisignano. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera della locale Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni- Barra.

Il ferito, stando ad alcune informative di polizia giudiziaria, è vicino al gruppo criminale dei Valda di Barra. Un anno e mezzo fa venne arrestato insieme con Francesco Pio Valda (l’assassino di Giovanbattista Cutolo) perché in possesso di una pistola. Successivamente fu scarcerato dal riesame.