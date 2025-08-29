TRUMP TOGLIE LA SCORTA A KAMALA HARRIS

Condividi

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti d’America Kamala Harris non avrà più la protezione del Secret Service a partire dal 1° settembre. Si tratta di una decisione presa dal presidente Donald Trump che arriva dopo l’ordine di licenziamento per Susan Moranez, neo direttrice del Centres for Disease Control and Prevention, e Lisa Cook, esponente del board della Fed che ha fatto causa al presidente d’America.

Trump ha quindi deciso la revoca della protezione del `Secret Service´, il servizio di scorta dei presidenti americani, per la ex vicepresidente. A rivelarlo è stata la Cnn, che ha citato una lettera inviata ieri dal presidente alla ministra della Sicurezza nazionale, Kristi Noem. Una scelta che non va contro la legge, dato che le normative americane prevedono la scorta a vita soltanto per gli ex presidenti, mentre per i vice è limitata a sei mesi dalla fine dell’incarico.

Tecnicamente, quindi, la Harris non avrebbe più avuto diritto alla protezione dal 21 luglio, ma prima di lasciare la Casa Bianca l’ex presidente Joe Biden aveva rinviato la scadenza di un anno (a gennaio 2026 quindi). Una proroga che Trump ha però deciso di revocare.

«Con la presente, è autorizzata a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata» a partire dal 1 settembre, si legge nel memorandum firmato dal presidente.

E la decisione arriva proprio quando Kamala Harris sta per a iniziare a promuovere il suo libro `107 Days´, sulla sua breve campagna presidenziale, in uscita il 23 settembre.













